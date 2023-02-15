حبس متهمين لسرقتهما حديد مسلح من موقع تحت الإنشاء بالتجمع.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقتهما حديد من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول، وضبط بحوزتهما كمية من ألواح حديد مخصص للتسليح بوزن قدر بنصف طن «مجهولة المصدر»، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول المتهمين لاستكمال التحقيقات.

عقوبة المتهمين بسرقة حديد التسليح

قال سمير عبدالعظيم المحامي، إن القانون حدد عقوبات لجرائم السرقة، برقم 58 لسنة 1937 ونصت المادة 315 للجرائم التي تقع بوسائل النقل، وينص القانون على: «أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية».

وأضاف أنه حال كانت واقعة السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، أو حال وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

سجن 7 سنوات عقوبة المتهمين

وأوضح المحامي، أن المادة 316 نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ بالمادة 316 مكرر ثالث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز7 سنوات، وذلك على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، وأيضًا للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، والسرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

وأضاف أن المادة 316 مكرر ثانياً أ، نصت على أن يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 لـ 316".

غرامة تصل لمليون جنيه

وشرح المحامي أن المادة 316 مكرر ثانياً ب نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك لكل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها، أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات، كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك لكل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.