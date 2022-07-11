حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات خلال العيد بشوارع دشنا

قاد أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا، في محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع التعديات على الطريق العام في مختلف شوارع المدينة، خلال عيد الأضحى، وذلك للحفاظ على المظهر العام، وضمان حق المواطنين بالطريق العام.

رفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين

وأوضح رئيس مدينة دشنا أن الحملة أسفلرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بشوارع «المحطة، وطراد النيل، وشارع المزارع، والخازندار بمنطقة صفارة، وكوبري حلاوة، وامتداد السكة»، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وحث المواطنين على الاهتمام والحفاظ على نظافة المدينة.

وتابع أن الحملة جاءت ضمن سلسلة الحملات والمتابعة الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على الشوارع والطرق العامة بمدينة دشنا وتوابعها، لرفع الإشغلات والتعديات والباعة الجائلين بشارع المدينة، علاوة على حملات النظافة لرفع جميع تراكمات القمامة، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

رفع المخلفات وتراكمات القمامة

كما شنت الوحدة المحلية لمدينة دشنا حملة مكبرة لإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات والإشغالات، وفتح الطرق الفرعية في «نجع طلحة»، شمال مدينة دشنا، حيث أوضح رئيس مجلس المدينة أن الحملة جاءت ضمن حملات النظافة اليومية، التي تقوم بها الوحدة في كل قرى ونجوع مركز دشنا، علاوة على توزيع صناديق القمامة وعمال النظافة في كل شوارع وميادين المدينة، ودعوة المواطنين إلى الاهتمام بالنظافة العامة، للحفاظ على البيئة نظيفة وعلى المظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة، ومنع أي تراكمات للقمامة، ومنع أي انبعاثات للروائح الكريهة، لتوفير بيئة نظيفة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.