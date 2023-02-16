«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار.. والصغرى في القاهرة 9 درجات «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار فرص وكميات الأمطار على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فتحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتُساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «هناك منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط تكون منخفضة في درجات الحرارة فتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في أول فترة الصباح، نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة، ومع تقدّم ساعات النهار تتحول الأجواء إلى مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد».

أجواء مائلة للدفء

وأشارت إلى أنّ الأجواء ستكون مائلة للدفء على جنوبي الصعيد وسيناء، خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 17 درجة مئوية، وفي فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشدة، وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 9 درجات، و5 درجات في محافظات شمال الصعيد.