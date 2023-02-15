«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية في فترات النهار والليل، بسبب استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: «بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى مائلة للبرودة نهارا على أغلب المناطق الشمالية».

أجواء مائلة للدفء على الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء نهارا، ولكن في فترات الليل، فإننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الصغرى تصل إلى 8 و9 درجات، 5 و6 درجات في شمال الصعيد، و0 في وسط سيناء».