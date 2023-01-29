إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في تسرب غاز داخل شقة سكنية بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق، اليوم الأحد، وذلك إثر حدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية في حي الجامعة بمدينة الفيوم، حيث تفاجأ أفراد الأسرة باختناقهم وسط تصاعد رائحة كثيفة للغاز، واتصلوا بالإسعاف على الفور لتنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وشركة الغاز إلى مكان البلاغ لنقل المصابين للمستشفى، والسيطرة على التسرب، واتخاذ اللازم.

بلاغ بتسرب غاز في شقة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق شديدة جراء استنشاقهم غازا نتيجة تسرب الغاز الطبيعي داخل شقتهم السكنية.

إصابة 6 أشخاص

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، وسيارات ورجال الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان بلاغ تسرب غاز والذي حدث في شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق في حي الجامعة، وتبينّ إصابة 6 أشخاص باختناق.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم.

السيطرة على تسرب الغاز

على جانب آخر، قامت قوات الحماية المدنية، وشركة الغاز، بقطع الغاز الطبيعي عن العقار، بصورة مؤقتة لحين العثور على مكان التسريب وأسبابه، وإصلاحه وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى لتلك الشقق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.