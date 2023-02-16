خبراء: مصر حققت صادرات زراعية قياسية وفتحت 19 سوقًا جديدة

أشاد خبراء ومصدرون زراعيون، بتقرير وكالة «فيتش»، الأمريكية، بشأن تحقيق القطاع صادرات قياسية في ظل الدعم الذي يتلقاه من الدولة، الأمر الذي أدى إلى النهوض بالإنتاج الزراعي في مصر، وتحقيق عامل الوفرة في السوق المحلية، وتوجيه الفوائض للتصدير وتحقيق عوائد دولارية.

صادرات القطاع الزراعي مرشحة للزيادة

وبينما أشادت «فيتش» بتجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تتجاوز 624 ألف طنًا عن عام 2021، وفتح نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات، قال الخبراء لـ«الوطن» إن صادرات القطاع الزراعي مرشحة للزيادة خلال العام الحالي، وأن الوصول بإجمالي عوائد الصادرات المصرية ككل إلى 100 مليار دولار أمر متوقع خلال السنوات المقبلة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وأكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، أن مصر تتوسع في الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، مع توفر مقومات دعم هذا الإنتاج وزيادة القدرة التخزينية ومواصلة دعم الصادرات، مشيراً إلى أن تقليص فاتورة الواردات يدعم خزانة الدولة، ويرفع عن كاهلها عبء تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، ويُغني البلاد عن تقلبات أسعار هذه السلع عالمياً.

تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات متوقع

وأضاف «البلتاجي»، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ساهم بقوة في زيادة الإنتاج الزراعي للبلاد، وأن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات متوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحاً أن مصر لديها وفرة في الأراضي الزراعية الجيدة الصالحة للزراعة، بما يسهم في تنويع المحاصيل.

فتح أسواق عديدة خلال السنوات الأخيرة

وأوضح رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، أن ريادة مصر في مجال الزراعة، جعلتها الشريك الهام لأوروبا، حيث تعتمد الأخيرة على مصر في توفير الخضر والفاكهة، وبشكل خاص الموالح، موضحاً أن التنسيق جارٍ بين وزاراتي التجارة والصناعة والزراعة، لفتح أسواق جديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق عديدة خلال السنوات الأخيرة، من بينها دول شرق آسيا، مع تنسيق دائم لزيادة الصادرات إلى الصين.

قبول عالمي للمنتجات الزراعية المصرية

أما حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فقال إن مصر حققت إنجازا غير مسبوق في مجال الزراعة، والدليل هو ارتفاع الصادرات الزراعية إلى مستويات تاريخية، والقبول العالمي الذي تحظى به منتجاتنا في العديد من دول العالم وفي مقدمتها أوروبا ودول الخليج العربي.

الإنتاج الزراعي في مصر هو الأرخص

ولفت نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن عامل وفرة السلع في السوق، في ظل قصر الدورات الإنتاجية للخضر تدعم الأسعار بشكل كبير، حيث أن أسعار الخضر والفاكهة تظل على مستوياتها منذ سنوات دون زيادة ملحوظة، علاوةً على أن الإنتاج الزراعي في مصر هو الأرخص سعراً مقارنة بدول العالم.