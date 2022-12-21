«شعبة الخضروات»: توافر المحاصيل واستقرار الأسعار في حدودها الطبيعية

تعد الخضروات، من أهم الأغذية التي يعتمد عليها المواطنين في غذائهم اليومي، لذلك يتخوف المواطنين، من أي تغيرات تحدث في الطقس، من أن تؤثر على الزراعات، التي بدورها ستؤثر على توافر الخضروات والفاكهة.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الخضروات والفاكهة لا تتأثر بالطقس البارد في الوقت الحالي، لأن الزراعات التي يتم استخدامها ونضوجها في الوقت الحالي، لديها القدرة على حمل الشتاء، لأنها بالأساس زراعات شتوية.

اليوسفي بـ6 والطماطم بـ7

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الخضر والفاكهة مستقرة بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الموسم الحالي، كالبصل والطماطم، التي يقدر سعر الكيلو منها في التجزئة بـ7 جنيهات، واليوسفي والموز الذي يقدر سعرها بـ6 و12 جنيه على الترتيتب.

وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية، لن تتأثر بالبرودة، نظرا لكونها محاصيل شتوية، إلا في حالة وجود عواصف وأمطار قوية ومبالغ فيها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة أن الطقس جيد، ومعتدل بشكل كبير.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك بعض الأشخاص يشتكون من ارتفاع أسعار بعض المنتجات والفاكهة المستوردة، وهو شيء ليس لنا دخل فيه، لأنه يتحكم فيه أسعار الشحن والاستيراد والتخزين وغيرها، لافتا إلى أن ارتفاع سعر التفاح طبيعي، لأنه ليس في الموسم الخاص به كما أنه مستورد.

وأكد أن هناك توافر في إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة في السوق المصري، ولم نشهد أي انخفاض أو مشكلات بها.