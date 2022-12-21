مصرع شقيقين صدمتهما سيارة نقل على الطريق الدائري بالخصوص

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بالخصوص عقب مصرع شقيقين صدمتهما سيارة على الطريق.

حيث صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثمان شقيقين لقيا مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما، أثناء عبورهما الطريق الدائري اتجاه الجيزة، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص وتم الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق السيارة والاستعلام عليها بالمرور وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وإجراء تحليل مخدرات للسائق لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه.

بلاغ بمصرع شقيقين بالخصوص

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري اتجاه الجيزة بمنطقة مسطرد دائرة المركز وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ومصرعهما على الفور

مصرع شقيقين في تصادم بالخصوص

وعلى الفور انتقل المقدم محمد حجاج رئيس مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من «إ.م.ع»، 40 سنة وشقيقه إثر إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري اتجاه الجيزة، بمنطقة الخصوص دائرة قسم شرطة الخصوص وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ فى وكسور متفرقة بالجسم وتحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب أحمد سعيد والنقيب إبراهيم عوض ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط سائق السيارة، وبمواجهته أكد أنه فوجئ بالمجني عليهما أمامه أثناء قيادته أعلى الطريق الدائري، ولم يستطع مفاداتهما، واصطدم بهما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.

وأوضح أحمد عبد الستار المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، أن الواقعة تأتي وفق قانون العقوبات بتهمة قتل خطأ التي تنص أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتغلظ العقوبة في حالة ثبوت وقوع مرتكب العقوبة تحت تأثير المخدرات.