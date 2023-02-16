70 فنانا يمينا يشاركون في معرض «الفن ضوء» بدار الأوبرا السبت

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، معرضا بعنوان «للفن ضوء» فى السادسة مساء السبت المقبل، ويستمر حتى الخميس 23 فبراير.

70 فنانا يمنيا في معرض «للفن ضوء» بالأوبرا

ويشارك في المعرض الذي ينظمه المنتدى العربي للفنون أكثر من 70 فنانا وفنانة تشكيلية من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، يعرضون أعمالا متنوعة منها الزخرفة، التصوير الفوتوغرافي ، الرسم، الخط العربي والمنمنمات.

وأوضح رئيس المنتدي الفنان التشكيلي ردفان المحمدي، في بيان صحفي، أنّ المعرض يعد أول فاعلية تشكيلية يمنية في الخارج، يضم هذا العدد من الفنانين ابتداء من جمهورية مصرالعربية، كما يمثل المعرض تظاهرة فنية تعكس في مضمونها الهوية اليمنية ببعديها التاريخي والفني، ويهدف إلى تعريف الجمهور المصري والعربي بنتاجات فناني اليمن، الذين سطعت أسمائهم وألوانهم بإبداع وإحترافية.

خالد داغر رئيس الأوبرا

وكان الدكتور خالد داغر الأستاذ بأكاديمية الفنون، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، تسلم رسميا مهام عمله رئيسا لدار الأوبرا المصرية، لمدة عام، خلفا للدكتور مجدي صابر الذي انتهت فترة انتدابه مؤخرا.