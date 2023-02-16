حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الاجنبي بالمعادي

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفي بالمعادي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمين

وأوضحت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وأن نشاطهم الإجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصروفي مخالفين بذلك القانون، من أجل تحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات، بأن المتهمين اعترفوا بحيازتهم مبالغ مالية، عبارة عن عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وبحسب «عبدالله»، قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.