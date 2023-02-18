«ماجدة» تصمم عرائس ريفية للترويج عن السياحة في الأقصر: «من تراثنا وهويتنا»

حبها لصناعة الدمى والخياطة والأشغال اليدوية، منذ صغرها دفعها لصنع عرائس ريفية وبدوية، بهدف الترويج للسياحة، وذلك لأنها تعكس الهوية المصرية التراثية في شكل مبسط ومحبب للقلوب، وهي العرائس، مما نالت إعجاب الكثير من المواطنين المصريين والأجانب.

عرائس القطن ونحتها على الطين

تربت ماجدة محمد المعداوي، على حب الفن والشغل اليدوي، من والدتها، وذلك ما دفعها للالتحاق بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وتحديدًا قسم الديكور، «اتعلمت الشغل اليدوي كله من خياطه وعرايس القطن فارتبط بذهني دايما العروسة لأني كنت بحبها جدا وبنحتها على الطين بشكل دائم» حسب تعبيرها.

تطوير المهارات عن طريق دورات الكروشية

«أنا مقتنعة تماما أن العروسة لها أهمية كبرى تحديدا للأطفال وتشكيل فكرها وأمومتها التي تنشأ معها منذ الولادة» حسب تعبير «ماجدة» خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أنها التحقت بعدة دورات تدريبية كتطوير من ذاتها مثل دورات الكروشية فضلا عن التعلم من وسائل التواصل الاجتماعي.

عرائس ريفية للترويج عن السياحة

ترويج السياحة، الهدف الأساسي لماجدة المعداوي في صناعة العرائس البدوية والريفية، «عرايس ذات ملامح وأزياء مصرية من البدويات والفلاحات لترويج السياحة المصرية للسياح» هكذا عبرت «ماجدة»، مشيرة إلى أن الفن المصري للسياح لابد أن يقدم في أفضل صورة ممكنة، كما أوضحت أنها تقوم بصناعة العرائس البدوية والريفية وبيعها لأصحاب البازارات في الأقصر، الذين أكدوا لها حب وإعجاب السياح بهذه التصميمات وطلب المزيد منها.

إقبال السياح على عرائس ماجدة الريفية

«هويتنا المصرية بأزيائها المميزة لتراثنا وملامحها المصرية، لازم العالم كله يشوفها بنفس العيون ولون البشرة» حسب ما روته «ماجدة»، مضيفة أن هذه العرائس نالت إعجاب الجميع وأصبح الإقبال عليها كبيرا، خاصة من السياح، لمعرفة الهوية المصرية الريفية والبدوية.