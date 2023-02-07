5 بنوك تقدم أعلى فائدة على الشهادات بعد وقف الـ«22.5% والـ25%»

رصدت «الوطن» أعلى 5 شهادات ثلاثية بعائد شهري ثابت في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بالإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته دون تغيير الخميس الماضي، وبعد وقف بيع شهادات الـ25% والـ22.5% في البنوك الحكومية.

أسماء الـ5 بنوك

جاءت البنوك الخمس كالتالي: المشرق، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني، الإسكندرية، الأهلي المتحد، في المراكز الـ5 الأولى من حيث سعر العائد المرتفع، وذلك في وقتٍ أنهت بنوك القطاع الخاص بيع شهادات الـ20% والـ22.5% المطروحة في وقت سابق من يناير الماضي.

1 – الشهادة الثلاثية من بنك المشرق:

يتيح بنك المشرق، شهادة لـ3 سنوات بعائد 18.75% ودورية صرف شهرية، في حين أن أقل قيمة لشراء الشهادة هي 5 آلاف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة على ألا يُسترد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.

2 – شهادة بنك أبوظبي التجاري:

يوفر بنك أبوظبي التجاري، شهادة لـ3 سنوات، بعائد 18.5% سنويا، ودورية صرف شهرية، في حين أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة على ألا يُسترد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.

3 – الشهادة الثلاثية من بنك الكويت الوطني – مصر:

يتيح بنك الكويت الوطني مصر، شهادة ثلاثية ذات عائد 18% سنويا وتصرف شهريا بحد أدنى 500 ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة على ألا يُسترد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.

4 - «أليكس ستار بلس» من بنك الإسكندرية:

يقدم بنك الإسكندرية، عائد 18% ثابت على شهادة أليكس ستار بلس ذات الـ3 سنوات، التي تصرف عائدا شهريا، في حين يرتفع الحد الأدنى للشراء إلى 500 ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة على ألا يُسترد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.

5 – الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المتحد:

تتيح الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المتحد، عائد 17.25% سنويا، ويصرف شهريا، ولمدة 3 سنوات هي مدة الشهادة، علما أن أهم ما يميز هذه الشهادة هو الحد الأدنى للشراء وهو 5 آلاف جنيه، ويعتبر في متناول الشريحة الأكبر من العملاء في القطاع المصرفي، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة على ألا يُسترد المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.

طرح شهادتي الـ22.5% والـ25%

كان البنك الأهلي المصري، وبنكا مصر والقاهرة، طرحوا شهادتي الـ22.5% والـ25% لبضع أسابيع في يناير الماضي، قبل أن يتم وقف بيع الشهادات الأعلى في القطاع المصرفي، من جانب البنوك الحكومية الثلاث، بمجرد تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطرح.