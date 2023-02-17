وصول 26 سفينة لميناء دمياط منها ناقلة تحمل 72 ألف طن غاز مسال

كشفت هيئة ميناء دمياط، عن تفاصيل ما استقبله الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه استقبل 10 سفن، وغادره 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS» التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 72 ألف طن من الغاز المسال.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11117 طنا، تشمل 3889 طن يوريا و2500 طن كسب فول صويا و786 طن أسمدة زراعية و164 بصل و3778 بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45031 طنا وتشمل 17300 طن قمح و1728 طن ذرة و16072 طن خردة و8630 طن فول و1301 طن خشب زان و1056 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 362 طنا.

رصيد الميناء في مخازن القطاع الخاص

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 350 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 114 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3227 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40205 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144738 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2683 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5278 شاحنة.