طماطم الأقصر المجففة تغزو الأسواق العالمية.. سعر الطن 2500 دولار

الطماطم المجففة من أهم المشروعات التي وضعت الأقصر على خريطة التصدير إلى العديد من دول العالم، حيث بدأت الأقصر خلال السنوات الأخيرة في زراعة الطماطم بعدد كبير من الأفدنة وبكميات وفيرة، بعد ارتفاع العائد من بيعها، من 700 جنيه للطن ليصبح 2500 دولار، وتعاقد المزارعين مع محطات الفرز والمناشر لبدء عملية التجفيف والتغليف والتصدير.

وتتجه الأقصر فى الآونة الأخيرة إلى مشاريع التجفيف، مثل تجفيف الفلفل والطماطم، ويتم زراعة الطماطم في مدينة القرنة غرب الأقصر، ومدينة إسنا جنوب المحافظة، وتصدر الطماطم المجففة إلى دول أهمها إيطاليا والبرازيل وبعض الدول الأوروبية والأفريقية بجانب العديد من الدول العربية.

تجهيز أكثر من 100 فدان لزراعتها بالطماطم

وقال المهندس عبدالكريم دياب، مدير محطة الشهيد ماجد صالح بإسنا، إن الفدان ينتج من 30 لـ40 طنا من الطماطم حسب جودة الأرض وقدرتها الإنتاجية، وأيضا حسب طريقة ري المحصول والاهتمام وخدمة الأرض، عن طريق تنظيفها من النباتات الضارة وتسميدها فترة الموسم، ويتم حالياً تجهيز مساحة أكثر من 100 فدان لزراعتها بالطماطم ودخولها لمشروع التجفيف في الموسم الحالي والمقبل، وذلك لأن مناخ الأقصر يصلح لزراعة الطماطم طوال العام وليس الموسم الشتوي فقط.

عملية التجفيف تجري على مرحلتين

وأضاف محمد البدوي، مهندس زراعي، أن عملية التجفيف تجري على مرحلتين، مرحلة الفرز، ويتم فيها فرز المحصول وعزل الثمرة التالفة واختيار الثمرة الجيدة الخالية من أي عيوب، ثم غسلها وتشق نصفين، ثم تفرد على مناشر للتجفيف تحت أشعة الشمس، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الجمع والتغليف.

مشروع قومي هام

وتابع أن مشروع تجفيف الطماطم أصبح مشروعا قوميا هاما ليس فقط للمزارعين في الأقصر، ولكن للدولة أيضًا، حيث أن تكلفة المشروع غير مكلفة بالنسبة للعائد منه، فتكلفة زراعة طن الطماطم تبلغ من 700 لـ800 جنيه، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد حوالي 35 طن طماطم، وتقدر تكلفة إنتاج الفدان الواحد من الطماطم من 25 لـ30 ألف جنيه عند البيع للشوادر والتجار والأهالي.

بينما يصل سعر الطن خلال عملية التجفيف لـ10 و11 ألف جنيه، بإجمالي حوالي 350 ألف لـ400 ألف جنيه للفدان الواحد، عند التعاقد مع محطات الفرز والمناشر، أي أنه يحقق ربحا وفيرا للمزارع من المشروع، موضحا أنه في الآونة الأخيرة بدأت المحافظة في التوسع بشكل كبير في زراعة الطماطم بمعظم أنحاء الأقصر.

وبعد سطوع اسم الأقصر في مشروعات التجفيف، استقبلت المحافظة في الفترة الأخيرة، العديد من الزيارات المتنوعة من كبار المهندسين وأصحاب المزارع من مختلف محافظات الوجه البحري، للاطلاع على الفكرة والاستثمار في هذا المشروع القومي الذي وصلت به الأقصر للأسواق العالمية.