توريد 457 ألف طن قصب لمصنع سكر أرمنت بالأقصر خلال 45 يوما.. «موسم مبشر»

قال محمد خميس، نائب مدير مصانع سكر أرمنت بالأقصر، إن المصنع استقبل حتى الآن 457 ألف طن قصب من المزراعين منذ بدء عملية التوريد مطلع يناير الماضي، مشيرا إلى أن الإنتاجية حتى الآن مرتفعة عن العام الماضي، وتبشر بالخير.

الإنتاجية المتوقعة مليون و200 ألف طن

وأضاف «خميس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام تبلغ مليون و200 ألف طن، بزيادة تصل لـ100 ألف طن عن إنتاجية العام الماضي، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على زراعة المحصول بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة لسعر طن القصب، إضافة إلى توفير الأسمدة.

أقدم وأكبر مصانع السكر على مستوى الصعيد

وأوضح نائب مدير سكر أرمنت بالأقصر، أن موسم التوريد سيستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، حيث يعتبر مصنع سكر أرمنت أقدم وأكبر مصانع السكر على مستوى الصعيد، حيث أنشئ عام 1869 وبدأ العمل فيه عام 1876، ويستهدف أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، والتي تعطي إنتاجية حوالي مليون و100 ألف طن قصب، وينتج المصنع حوالي 122 ألف طن سكر.

موسم القصب هذا العام مرتفع الإنتاجية

وأوضح أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، أن موسم القصب هذا العام مرتفع الإنتاجية، بفضل رفع سعر القصب الجديد للمزارع والعامل وسائق الجرار، وكذلك توفير الأسمدة وإرجاء قرار رفع أسعار الكهرباء، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالفلاح المصري، وكذلك الشكر لمصنع السكر لما يقدمه من دعم وتسهيلات كبيرة جدا تشجع على زيادة الرقعة المنزرعة بقصب السكر.

مراحل إنتاج السكر

وتتكون مراحل إنتاج السكر من مرحلة الاستخلاص من العصارات، حيث يجري استخلاص عصير القصب من القصب كما ينتج عنه «مصاص نهائي» وهي أعواد القصب بعد عصرها، ويتم استخدامها كوقود للمراجل البخارية.

وفي الخطوة التالية، يدخل العصير في 3 مراحل، الأولى هي عملية المعالجة الحرارية، وتكون بتجهيز العصير ليتفاعل مع المواد الكيميائية المضافة على أكمل وجه، ثم المعالجة الكيميائية، وفيها يتم إضافة لبن جير مع متوسط فورسفورد بنسب معينة وثاني أكسيد الكبريت للتبييض، ثم مرحلة «الترويق»، وينتج عنها عصير صافي «رايق» وعصير به «عكارة» ويتم استخلاص طينة المرشحات وتستخدم كسماد عضوي، و«رايق» المرشحات يتم إعادته مرة أخرى للمعالجة، و«الرايق» الساخن يدخل بعدها مرحلة التركيز، ليصبح شربات «صيرب» وهي المادة الأم لإنتاج السكر أو بلورات السكر.

وفي المرحلة قبل الأخيرة، يدخل مرحلة الطبخ، ويتم فيها بلورة السكر واستخراجه ليعطينا بعدها بلورات سكر وعسل، ثم يدخل مرحلة فصل بلورات السكر عن العسل، وتدخل بلورات السكر على مرحلة التجفيف والتهوية، تنتهي بخروج بلورات السكر الأبيض مباشرة بالمواصفات القياسية المطلوبة.