رئيس الطائفة الإنجيلية: تقنين 428 كنيسة من أصل 1070

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه تم تقنين 50% تقريبا من الكنائس الإنجيلية التي قدمت الطائفة لتقنينها في 4 سنوات الأخيرة، متابعا أنه تم تقنين 428 كنيسة من أصل 1070 كنيسة.

التحديات التي تواجه «الإنجيلية»

وتابع أندريه زكي خلال تصريحات صحفية، عقب إعلان فوزه رئيسا للطائفة الإنجيلية للمرة الثانية، أن هناك تحديات عديدة تواجه الكنيسة الإنجيلية، من ضمن تلك التحديات اختلاف لغة الشباب في الوقت الحالي، ما تسبب في فجوة كبيرة بين الشباب والكنيسة، موضحا أن الكنيسة بدون شباب ليس لها مستقبل.

أما عن التعليم الخطأ المنتشرة في المجتمع قال رئيس الطائفة الإنجيلية إن الكنيسة الإنجيلية لها مواقف ثابتة وواضحة ضد التعليم التى تخالف الكنيسة مثل «المثلية الجنسية».

الكنيسة الإنجيلية المحلية

أوضح رئيس الإنجيلية، بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية، أن هناك عدة محاور يسعى خلال الفترة المقبلة للاهتمام بها، وفي مقدمتها الكنائس الإنجيلية المحلية، موضحاً أن الكنيسة الإنجيلية المحلية لها دور مجتمعي كبير في خدمة المصريين والمجتمع ودعم الشباب.

وفاز الدكتور أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، بالإجماع، وحصد 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام.

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام.