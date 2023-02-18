الدولار يفقد هيمنته على العملات.. وخبير اقتصادي يكشف الأسباب

شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تعرض الدولار لتراجعات ملحوظة نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية، وهو أحد أهم أسباب تراجع الدولار، إذ توقع الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن يتراجع الذهب بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها، إقبال الناس على شراء والتخلي عن الدولار، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا في الداخل الأمريكي حيث من المتوقع أن يفقد الدولار جزءًا كبيرًا من هيمنته على العملات الدولية.

أسباب تراجع الدولار

وبحسب شعيب لـ«الوطن»، فإن أسعار الذهب سترتفع خلال الفترة المقبلة في المقابل سيتراجع الدولار وذلك في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن هناك أزمات تواجه العملة الأمريكية، أبرزها إقبال الناس على شراء الذهب بالإضافة إلى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين والحرب والروسية الأوكرانية، والأخطر أزمة الديون الأمريكية التي تهدد تفوق الدولار على المعاملات المالية العالمية.

الذهب هو مخزن للقيمة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت احتلال الذهب مرتبة عالية بين الأصول الاستثمارية الآمنة، موضحا أن السبب يرجع إلى أن الذهب هو مخزن للقيمة وأكثر الأصول أمانًا لحفظ قيمة الأموال في ظل التضخم الكبير في الأسعار، مشيرا إلى أن الاتجاه العالمي حاليا أصبح نحو الذهب، والتخلي عن الدولار، خصوصا في ظل الأحداث السياسة العالمية والتي تؤكد أن الذهب أفضل بكثير من الاحتفاظ بعملات ورقية من الممكن أن تفقد قيمتها.

وتأكيدا على أن الاتجاه العالمي أصبح نحو الذهب، هو قيام الصين بزيادة احتياطها من الذهب، فقا لما أعلنه بنك الصين الشعبي، وقامت بشراء نحو 524 طنًا من الذهب السويسري في 2022 بقيمة تصل لنحو 33 مليار دولار، وفقًا لدائرة الجمارك السويسرية، حيث تعتبر وتعد هذه أكبر كمية في أربع سنوات، بالإضافة إلى وصول واردات الصين من الذهب الروسي لنحو 6.6 طن من موسكو.