رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خدمات تقدمها شركات المياه بسيارات خدمة العملاء المتنقلة

كتب:

سلامة عامر
08:06 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين بشركات المياه

سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين بشركات المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق من شهر 9 ينايرالجاري 2023 إلى الخميس الموافق 12 من نفس الشهر بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا ضمن خدمة الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها.

مكان وموعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق القطاع والمراكز الواقعة بنطاق الشركة

** وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور أن تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بعزبة السبكي من اليوم الثلاثاء إلى الخميس.

** وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إلى أن تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقريه صفط زريق أيام الأربعاء والخميس وقرية الديسه يوم الثلاثاء

** قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إن تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة وبمركز الحسينية بقرية (الأخيوة) من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء،

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي) .

اقرأ المزيد:

إنجازات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لعام 2022 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تتلقى تظلمات وظيفة محصل بالعمولة

قطع مياه الشرب عن مناطق بحي الجناين في السويس غدا.. 7 ساعات

«الإسكان»: 2.1 مليار جنيه مشروعات شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم في 2022

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية حتى آخر الشهر

«مياة الإسكندرية» تكشف عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف بالجيزة.. «لو هتقدم شكوى»

مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز اليوم

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه لاستهلاك شهر نوفمبر 2022

تفعيل منظومة شحن عداد المياه مسبق الدفع بالفيوم.. اعرف الخطوات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.