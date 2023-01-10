خدمات تقدمها شركات المياه بسيارات خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق من شهر 9 ينايرالجاري 2023 إلى الخميس الموافق 12 من نفس الشهر بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا ضمن خدمة الشركة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها.

مكان وموعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق القطاع والمراكز الواقعة بنطاق الشركة

** وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور أن تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بعزبة السبكي من اليوم الثلاثاء إلى الخميس.

** وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إلى أن تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقريه صفط زريق أيام الأربعاء والخميس وقرية الديسه يوم الثلاثاء

** قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إن تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة وبمركز الحسينية بقرية (الأخيوة) من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء،

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي) .