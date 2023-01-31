7 توصيات باجتماع «سياحة النواب» لتعزيز جهود ميناء القاهرة الجوي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمطارات المصرية المختلفة.

قطاع الطيران المدني

جاء ذلك بحضور المستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران، محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما حضر مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار أحمد عبدالمجيد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

وأكّدت النائبة نورا علي، أنَّ قطاع الطيران المدني يعد واحداً من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، ولا يمكن تحقيق ناتج سياحي كبير دون توافر مطارات وشبكات خطوط جوية مناسبة.

توصيات اللجنة

وأشارت إلى ضرورة تطوير المطارات بشكل مستمر وزيادة عدد خطوط الطيران؛ لما يمثله ذلك من دور كبير في جذب السياحة وتيسير الوصول للمقاصد السياحية، ووصول مصر إلى أسواق عديدة.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع الحكومة بالآتي:

- تعزيز جهود شركة ميناء القاهرة الجوي لوضع مطار القاهرة في مكانته اللائقة دولياً، والانتهاء من التجديدات والأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن.

- إعداد خطة عاجلة وجدول زمني لرفع كفاءة مطار برج العرب، وتطوير مستوى وجودة الخدمة لاستيعاب حجم الحركة المتزايد على المطار، وتيسير الإجراءات المتبعة وخلق مرونة في تلبية طلبات المسافرين.

- الانتهاء من مشروع مبنى الركاب صديق البيئة، وتأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائرات بمطار برج العرب بما يتوافق مع المعايير الدولية، ورفع كفاءة الممر الرئيسي وإنشاء نظام صرف متكامل للأمطار.

- سرعة الانتهاء من مشروع «إيرو بورت سيتي» مع وضع جدول زمنى محدد بمراحل تسليم المشروع.

- دراسة تشغيل خط طيران «القاهرة - سيوة - القاهرة»، والسماح باستقبال الطائرات الشارتر في مطار سيوة لتسهيل وصول السائحين للواحة.

- زيادة دعم المهرجانات الفنية الدولية التي تقام بمصر ويحضرها مشاهير الفنانين من العالم، وتقديم مزيد من الدعم والرعاية للمهرجانات والأحداث الدولية

- وضع جدول زمني للانتهاء من تطوير مطار رقم 1 بصالتي السفر والوصول قبل نهاية العام.