النائبة نورا علي: مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا

اختتمت اليوم لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، زيارتها إلى شرم الشيخ والمناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء التي استمرت 4 أيام.

وتفقدت اللجنة البرلمانية خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار شرم الشيخ الدولي، وصالات السفر والوصول والأسواق الحرة حيث استمعت اللجنة إلى شرح ياسر شاهين نائب مدير المطار عن معدلات الحركة الوافدة.

الدولة تستهدف 30 مليون سائح

وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اللقاءات مع المستثمرين، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، ما يحقق عائد الاقتصاد المصري يصل إلى ما يقرب 30 مليار دولار، ما يتطلب تطوير المنتج السياحي وتنويعه والارتقاء بمستوى الخدمة.

وأوصت النائبة بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولين وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.

أهمية دور القطاع الخاص

وأكد النواب أعضاء الوفد أهمية دور القطاع الخاص كونه جزء رئيسي في النهوض بالسياحة، وتحمل الكثير من الأزمات وظل صامدا بجانب الدولة.

واستمعت اللجنة في يومها الأخير إلى المشكلات التي تواجه قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية في ظل وجود مقاصد سياحية أخرى منافسة، والتي تتطلب تنسيق كافي مع الجهات المعنية المختصة والوزارات لتذليل لعقبات والتحديات التي تواجه القطاع والاستثمارات والمنشات السياحية.

لقاءات مع مستثمري شرم الشيخ ودهب ونويبع

والتقى أعضاء اللجنة مع مستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ وعدد من المدن السياحية في دهب وطابا ونويبع بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حيث استمعت للمشكلات السياحية التي تواجه البدو وخاصة في وادي منضر، وأوصت المحافظة بالتدخل وتسهيل الإجراءات لهم كما تفقدت اللجنة عدد من معالم المدينة

وزار وفد سياحة النواب ميناء طابا البري، السوق الحرة، ومتابعة إجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية.

تفقد رأس محمد

وقام وفد لجنة السياحة بجولة تفقدية لمحمية رأس محمد بشرم الشيخ حيث أوصت اللجنة بزيادة وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وعمل برامج تسويقية جاذبة لجميع الأسواق ومراعاة التغييرات المناخية في عملية التطوير حفاظا على مكانة المحمية التاريخية.

واوصت اللجنة بضرورة وضع تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات لنقل الوافدين على الميناء لداخل المدينة.

وعقدت لجنة السياحة عدة لقاءات خلال الزيارة مع المستثمرين ورجال الأعمال بمدينة دهب والمستثمرين بنويبع وطابا، واتحاد المستثمرين حيث استمعت الى المشاكل والعقبات التي المستثمرين سبل زيادة استثماراتهم بقطاع السياحة

وطالب المستثمرين بضرورة جدولة الديون، ودعم الفنادق المتعثرة، وتقديم حزم دعم إضافية تساعد الفنادق على الاستمرارية والنهوض.