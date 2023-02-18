تشييع جثمان غريق جمصة عقب العثور عليه بعد 13 يوما من البحث

شيع أهالي مدينة جمصة منذ لحظات جنازة الشاب «عماد الشيل» بعد العثور على جثمانه في المياه بالقرب من دمياط الجديدة، بعد 13 يوما من بحث الغواصين المستمر في شواطئ مختلفة كدمياط الجديدة وجمصة وبورسعيد.

واتشحت المدينة بأكملها بالسواد حزنًا على فراق اثنين من أبنائهم رحلا نتيجة سعيهما إلى الرزق، وتعرضت والدتهما لصدمة كبيرة وحالة من عدم الوعي والاستيعاب لفقدها اثنين من أبنائها في ليلة واحدة، فعاشت 13 يوما في عذاب مستمر بحثًا عن جثمان ابنها عماد، وتكرر ذهابها إلى المقابر أمام قبر «سيد» تطالبه بإخبارها بمكان جثمان عماد.

غرق صيادين شقيقين في البحر المتوسط

وكان كل من «السيد علي عبد الجواد الشيل، 38 سنة، وشقيقه عماد، 32 سنة، عماد خرجا إلى البحر المتوسط من أجل استخراج الغزل الخاص بالصيد من المياه، إلا أن الظروف الجوية كانت معاكسة لإرادتهم، فلم يستطيعا العودة بالمركب إلى الشاطئ وغرقا وجرى استخراج جثة السيد وظل عماد في المياه لمدة 13 يوما.

حزن الأم على ابنها

وخرجت الأم كل يوم على شاطئ مياه جمصة تنادي بعلو صوتها على فلذة كبدها «يا عماد أخرج لأمك يا ضنايا»، الذي راح بين غمضة عين حتى عثروا عليه، وسيطرت حالة من الحزن على والده الذي كاد يفقد عقله في الفترة الأخيرة بعد بحث استمر أيام كثيرة أرهقهم وتمكنت من وجع قلوبهم، فكانوا يرجوا أن يخرج جسد عماد ويدفن جوار شقيقه، فهما خرجا معًا للسعي وعادا جثثا هامدة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهليه تلقى إخطارا بغرق عماد الشيل وشقيقه سيد في مياه جمصه، وتمكن الغواصون من العثور على جثمان سيد على شاطئ مياه دمياط، مع استمرار البحث عن جثمان عماد لاستخراجه من المياه ودفنه جوار شقيقه سيد، إلا أن البحث استمر أيام كثيرة لمحاولة العثور عليه.