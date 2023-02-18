مصرع نجار مسلح وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقي نجار مسلح مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة بطريق فرعي بشرق النيل في بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق فرعي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفي داخل ثلاجة الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

تفاصيل انقلاب سيارة بطريق فرعي في بني سويف

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: سيف محمد شعبان 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسري وسحجات، عمرو محمد شيخون 26 عامًا، نجار مسلح، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالبطن، وعويس حامد حسانين 41 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد احمد محمد حسن 37 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن، جميعهم مقيمون بمركز ناصر يعملون بمهنة نجار مسلح.

فيما أسفر الحادث عن مصرع: بدوي شعبان بدوي 16 عامًا، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.