وفد إعلامي من الإمارات يزور قناة القاهرة الإخبارية.. ويؤكد: صرح كبير ينافس بقوة

أشاد وفد مؤسسة دبي للإعلام بانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» كصرح كبير، وأنها تنافس قنوات كبرى إخبارية موجودة على الساحة، كما أشاد الوفد بالتجهيزات عالية المستوى من حيث الصوت والصورة والأستوديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض في العالم، فضلًا عن ضمها عددا مميزا من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفدًا من مؤسسة دبي للإعلام بمقر قناة «القاهرة الإخبارية»، خلال وجوده بالقاهرة للحصول على تدريب بقطاع الشركة المتحدة للأخبار.

الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تعمل على المصداقية وسرعة بث الخبر

وأكد «الطاهري»، خلال اللقاء، أن «القاهرة الإخبارية» تعمل على المصداقية وسرعة بث الخبر، كما تمتلك برامج لوصف الحقيقة وتهتم في المقام الأول بالقضايا التي تمس المجتمع العربي.

وأضاف «الطاهري»، أن القناة تنتشر في أكثر من 28 دولة في العالم من خلال شبكة مراسلين خاصة بالقناة، وتمتلك مكاتب إقليمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتزم القناة فتح مكاتب لها في المدن العربية الحيوية كالإمارات العربية المتحدة «دبي»، والمملكة العربية السعودية «الرياض».

الطاهري: الميلاد الحقيقي للقناة كان تغطية حادث محاولة اغتيال عمران خان

وأوضح «الطاهري» أن القناة انطلقت عملاقة، مشيرًا إلى أن الميلاد الحقيقي لها كان تغطية حادث محاولة اغتيال عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق.

وذكر أن «القاهرة الإخبارية» قناة كل العرب، مشيرًا إلى أنها تضم كوادر إعلامية شبابية تصل نسبتها لـ70%، من بينهم مذيعون عرب بمثابة إضافة للقناة، فضلًا عن أن القناة لديها قامات إعلامية وصحفية؛ كالإعلامي خيري حسن والكاتب الصحفي عادل حمودة والكاتب الصحفي جمال عنايت.

قطاع المتحدة للأخبار يمتلك وحدة تدريب على مستوى عالٍ من التقنيات

كما أكد «الطاهري»، أن قطاع المتحدة للأخبار يمتلك وحدة تدريب على مستوى عالٍ من التقنيات في صناعة الإعلام، التي يتم فيها التدريب بشكل يومي، إذ تخرج فيها أكثر من 200 كادر خلال عام ونصف العام.

من جهته، أكد الكاتب الصحفي أحمد فايق، خلال اللقاء، أن قناة «القاهرة الإخبارية» ولدت مع تنظيم مصر لقمة المناخ COP27، وأصبحت منذ اللحظة الأولى رائدة قطاع الأخبار في قطاع المتحدة، من خلال تفردها دائما في مد القطاع بجميع الفعاليات والأحداث المهمة والمؤثرة.

وفي نهاية الزيارة، قدم أحمد الطاهري التهنئة للوفد الإماراتي على التنظيم الناجح لقمة الحكومات، متمنيا التوفيق لشعب وحكومة الإمارات في تنظيم قمة المناخ المقبلة.