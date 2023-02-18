يوسف الحسيني: التاريخ من أهم فروع العلم وعلى الإنسان القراءة فيه كثيرا

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن التاريخ أحد أهم فروع العلوم الذي يجب أن يقرأ الإنسان فيها كثيرا، وأن تكون هذه القراءة بمنطق جدلي بمعنى أنه لا يجب على القارئ أن يعتقد أن ما يقرأه صحيح بنسبة 100%.

اقرأوا من كل الزوايا

وأضاف الحسيني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «يجب أن نحرص على تعدد المصادر لأن أي حدث عبارة عن طرفين، يجب أن تقرأ لهما؛ كل شيء في الدنيا عبارة عن وجوه متعددة، حاول أن تقرأ من كل الزوايا حتى تصل إلى الخلاصة التي يمكن للعقل أن يقبلها».

أهمية تعددية القراءة

وتابع مقدم برنامج التاسعة: «عندما تلتزم بالتعددية في القراءة يمكنك الوصول إلى حكم شبه صائب، وخاصة عندما يكون التاريخ بعيدا، وبالنسبة للتاريخ القريب، يمكن كتابته عندما تنتهي السياسة أي أن الأمر عندما يتعلق بتفاعلات كثيرة عندما تهدأ تستقر يمكن كتابة تاريخ يحمل المنطق».