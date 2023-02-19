إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخزن للخردة بالسويس

أصيب شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز، بحي الأربعين في السويس، وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

كان مرفق إسعاف محافظة السويس، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخزن للخردة، تتبعه هزة خفيفة بمنطقة كفر محمد سلامة، بحي الأربعين بمحافظة السويس، مما جعل بعض المواطنين يشعرون بها داخل منازلهم المجاورة له، نتيجة الانفجار.

سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف محافظة السويس، سيارة إسعاف لموقع البلاغ، لتقديم التأمين الطبي اللازم، ونقل المصاب إلى المستشفى، حيث تبين من المعاينة الأولية حدوث انفجار نتيجة أسطوانة بوتاجاز داخل مخزن للخردة، وأسفر عن إصابة بهاء صلاح بيومي 28 عامًا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

ومن جانبها دفعت الحماية المدنية، بسيارة إطفاء لموقع البلاغ للتأمين وإجراء اللازم، والتعامل حال نشوب أي حريق نتيحة للانفجار بالخردة والمخلفات المتواجدة بالمكان، وتم إجراء أعمال التبريد بموقع الانفجار في المخزن، والذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية، أو بشرية سوى الإصابة المشار إليها وهو الشخص المذكور.