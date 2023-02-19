رئيس الطائفة الإنجيلية: نبني جسور التواصل مع المجتمع ككل

قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الطائفة لديها اهتمام شديد نحو أهمية دور الكنيسة وعلاقتها بالمجتمع، حيث إن أحدى ملامح هذا الدور هو بناء الجسور مع المجتمع، وهو الأمر الذي يتعدد وفق عدد من الوسائل، منها المؤسسات التعليمية التي لدى الكنيسة الإنجيلية وتقدم تعليم على مستوى متميز، وكذلك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعلاقتها ببرامج التنمية والتوعية ومشاركتها في المبادرات الرئاسية الهامة.

زكي: رسالتنا لا تمتد لأقباط المهجر فقط

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الكنيسة في المجتمع تهتم ببناء الجسور مع المجتمع كذلك بخدمته ككل سواء عبر الكنيسة أو المؤسسات التابعة لها، مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية علاقتها لا تقتصر على المصريين في المهجر، لكنها تمتد إلى الإنجيلين في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

نقل الحقيقة

واستطرد: «بنحاول باستمرار يكون فيه نوع من نقل الحقيقة المهمة على ما يحدث في مصر، ولاحظنا خلال الـ10 سنوات الأخيرة عددا من الصور النمطية السلبية والأمور المنقولة التي لا تمثل الحقيقة في مجتمعاتنا، ومصر دولة تتقدم بشكل غير مسبوق برغم التحديات الموجودة في كل مكان».