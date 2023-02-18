الذهب يخسر 35 جنيهًا في 7 أيام.. تعرف على سعر جرام 21

هبطت أسعار الذهب محليا على مدار الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، حيث كانت الانخفاضات شبه يومية، حيث افتتحت أسواق الذهب المحلية تداولاتها الأسبوعية للأسبوع الماضي على سعر 1725 جنيها لجرام الذهب عيار 21، إلا أنّها انخفضت على مدار 7 أيام بشكل كبير ومتواصل.

خسائر تقدر بـ 35 جنيه في سعر اجرام الواحد

وخلال تعاملات الأسبوع، انخفضت أسعار الذهب محليا نحو 35 جنيها لعيار 21 ليسجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي محليا، حيث أغلقت تداولات الأسبوع على سعر 1690 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب العالمية تنخفض 2%

وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب عالميا إلى ما دون 1830 دولارًا للأوقية خلال عاملات أمس الجمعة، متراجعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل انخفاضه الأسبوعي.

ووصلت أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع حيث ألقت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بثقلها على المعدن، خاصة مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.