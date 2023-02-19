سعر جرام الذهب عيار 21.. «الأصفر» يواصل الاستقرار في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 1680 جنيها، وذلك دون حساب قيمة المصنيعة والدمغة والضريبة ومحلات الصاغة وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.

ويتساءل بعض المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا كبيرا نظرا لأنه الأكثر شعبية بين جميع المصريين، سواء فى حالات الاستثمار في الذهب او لشراء الهدايا الذهبية او شراء الشبكة للمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرة التجارية بالقاهرة، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، خاصة بعد أن استقرت اوقية الذهب عن 1842 دولارا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24،عند سعر 1920 جنيهًا خلال البيع، و1931 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1680 جنيها للبيع، و1690 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 1720 جنيها للبيع، و1770 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

جرام الذهب عيار 18، استقر اليوم عند 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 13.440 جنيها للبيع، فى حين سجل سعره عند نحو 13.520 جنيها للشراء، وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.920.000 جنيها خلال عمليات البيع، وسجل 1.931.429 جنيها خلال عمليات الشراء.