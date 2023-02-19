يقوم طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان ، الذين تتراوح أعمارهم بين طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان ، والذين يعملون بمهنتهم ، وهي تعمل بسيارات تعمل على مدار الساعة ، وهي تعمل على مدار الساعة ، وهي تعمل على مدار الساعة ، وهي تعمل في كلية الهندسة بجامعة حلوان ، ويدعمها احمد ، طلابها في كلية الهندسة بجامعة حلوان. برنامج «صباح الخير يا مصر» ، المذاع على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ، حيث تحدثا عن مشروع فريقهما لتحويل سيارة للعمل بالكهرباء على البيئة ، وذلك بفضل ائتلافات تعمل بمحرك احتراق داخلي.

الطلاب: استمدينا الفكرة من مبادرة الرئيس السيسي

وقال علي ماجد خلال البرنامج: «الفكرة مصدرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة للبيئة، ومن ثم فكرنا في العمل بالكهرباء عوضا عن استخدام الغاز الطبيعي، وبدلا من التخريد نقوم بإزالة كل مكونات محرك الاحتراق الداخلي ونضع محرك الاحتراق الكهربائي، شاركنا في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار وحصلنا فيه على المركز الثاني ضمن 1000 ابتكار، وشاركنا في معرض جامعة حلوان وحصلنا على المركز الأول».

العمل على سيارة نصف نقل وتحويلها إلى الكهرباء

وأضاف: «في البداية، كان العمل على سيارة نصف نقل وتحويلها إلى الكهرباء ومازالت تؤدي بكفاءة، والمشروع قائم بجهود ذاتية»، أما محي الدين سمير، فقال: «عوضا عن شراء سيارة بالزيرو، فإننا نستهدف تحويل السيارات للعمل بالكهرباء عوضا عن البنزين أو الغاز الطبيعي».

، في البداية ، دراسات عن السيارات الكهربائية ومن ثم فقد حددنا بناءً على هذه التفاصيل ، الجزء الأكبر من الجزء الأكبر من الجزء العلوي من الجزء العلوي من الجزء العلوي للصراع ، الجزء الثاني