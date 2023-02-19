شاب يطلق مبادرة لتصليح الأجهزة الصوتية مجانا بمساجد قنا: «ورثتها عن والدي»

مع بداية شهر شعبان، يبدأ ياسر مرتضى في شحذ همته وتجهيز أغراضه للإعلان عن انطلاقة مبادرته الموسمية، فيُعلن عبر صفحات محافظة قنا على الأجهزة الصوتية بالمساجد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن استعداده لصيانة وتصليح ا المساجد مجانًا دون أجر، حيث يعمل في مهنة صيانة صوتيات المساجد ودور العبادة، وهي مهنة ورثها عن والده.

«مرتضى» يبلغ من العمر 36 عامًا، من قرية الشيخية مركز قفط بمحافظة قنا، ورث المهنة والمبادرة عن والده، حيث اعتاد والده لسنوات طويلة بالتجول داخل بعض قرى «قنا» لتصليح صوتيات المساجد قبل أيام من شهر رمضان الكريم، وبعد وفاته أكمل المسيرة، وفق حديثه لـ«الوطن»: «المبادرة واخدها عن المرحوم والدي، والدي كان بيصلح المساجد القريبة اللي في بلدنا، لكن أنا بلف في قنا كلها».

مبادرة «ياسر» لم تتوقف منذ 2007

17 عامًا منذ وفاة والده والمبادرة لم تتوقف لعام واحد، بحسب «مرتضى»، حيث يتواصل معه عمال المساجد أو الإمام لتصليح صوتيات المساجد، لتكون جاهزة ومُعدة جيدًا لاستقبال رمضان: «بنزل البوست على الفيس بوك وصفحات قنا بنتنزله، واللي عنده مشكلة في المسجد بيتصل بيا، بقالي 17 سنة شغال في المبادرة دي».

يأخذ «ياسر» ثمن قطع الغيار فقط.. «صدقة جارية»

يأخذ «مرتضى» ثمن قطع الغيار فقط إذا إحتاج الأمر، فتصليح صوتيات المساجد يعتبرها صدقة جارية على روح والده ووالدته، وبمناسبة شهر رمضان، إذ تكثر فيه الأعمال الخيرية: «في أحيانًا بيعرضوا عليا أخد مصنعية شغلي بس مش بوافق، من أول شعبان لغاية رمضان بشتغل من غير مصنعية».

أكثر من 50 مسجدا تولى صيانتهم العام الماضي

أكثر من 50 مسجدا استطاع «مرتضى» صيانتهم قبل رمضان، ومازالت مبادرته هذا العام لم تبدأ، إذ يعلن عنها مع بداية شهر شعبان: «أعلنت على الفيس بوك بشكل رسمي وهبدأ، ومش بوافق أروح المسجد إلا لما يتواصل معايا العامل أو الإمام، ولو حد بلغني بمكان المسجد بطلب منه إنهم يكلموني الأول، لأن أحيانًا بروح المسجد بلاقي المشكلة اتحلت».