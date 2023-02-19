شاب يروج للسياحة المصرية بمسرحيات في شوارع إيطاليا: «بلدنا حلوة»

تشجيع السياحة المصرية وتوصيل صورة إيجابية عن مصر لكافة بلاد العالم، وشر تاريخ الفراعنة والتراث المصري بإيطاليا، كان هدفا للشاب محمد أشرف الشحات، مصري مُقيم بإيطاليا ويشتهر بـ«ميمو ميلانو»، ليقرر إطلاق مبادرة «مصر الحلوة»، لتشجيع الإيطاليين على زيارة مصر والسفر إليها لقضاء وقت الإجازات، وذلك دعمًا وتشجيعًا للسياحة المصرية.

مبادرة «مصر الحلوة» التي أطلقها «أشرف»، تقوم على فكرة تمثيل مسرحيات فنية باللغة الإيطالية، وذلك في بعض المسارح والشوارع الإيطالية، مُستفيدًا من إتقانه للغتهم، وفق حديثه لـ«الوطن»: «المسرحيات تتحدث عن مصر القديمة وتاريخ الفراعنة وما بنوه».

أزياء فرعونية من خان الخليلي للمسرحية

آخر زيارة لمصر، اشترى «أشرف»، والشهير بـ«ميمو ميلانو»، بعض الأزياء الفرعونية من منطقة خان الخليلي، وتواصل مع بعض المصريين المقيمين بإيطاليا لتنفيذ فكرته، وكانت نتاجها أول مسرحية بشوارع إيطاليا حملت اسم «إيزيس وأوزوريس»، وفقا له: «أول مسرحية عملتها كانت إيزيس وأوزوريس وكانت بتتكلم عن أهم الأساطير الفرعونية، ونفذته بشوارع روما».

إعجاب بالمسرحية من الإيطاليين

لاقى أول عرض مسرحي لـ«أشرف» نجاحًا وإعجابًا من المارة والمشاهدين، فحصل على دافع للاستمرار في نشر مبادرته أكثر: «كنت سعيد بردود الفعل، واتشجعت أكثر إني أكتب عن القصص المصرية القديمة في شكل مسرحيات بشوارع إيطاليا، وده طبعًا بالتعاون مع المصريين هناك، وبدأت الناس تسأل عن مصر وتنبهر بحضارة مصر ويسألوا عنها لاكتشافها».

فيديوهات باللغة الإيطالية للترويج للسياحة المصرية

وسائل التواصل الاجتماعي كان لها نصيبًا كبيرا من مبادرة «مصر الحلوة»، حيث أنتج العديد من الفيديوهات باللغة الإيطالية، يشرح فيها الحضارة المصرية وأبرز المعالم التاريخية، بحسب حديثه: «الفيديوهات بتتكلم عن مصر وكمان صور للمناطق الأثرية في مصر، بحكي في الفيديو بالإيطالية عن كل منطقة موجودة عشان أشجعهم يسافروا وندعم السياحة أكثر».