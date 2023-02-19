البنك الأهلي الكويتي يرفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير

تستحوذ حسابات التوفير في البنوك المصرية، على جزء كبير من مدخرات العملاء، باعتبارها من أفضل الأوعية الادخارية وأكثرها انتشارًا بين عملاء البنوك، لما تحققه لهم من عائد مادي بشروط بسيطة وتمكنهم من استثمار مدخراتهم بشكل آمن.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير

وتقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، باقة متنوعة من حسابات التوفير التي تناسب جميع شرائح المجتمع، من بينها البنك الأهلي الكويتي -مصر، الذي يقدم حساب توفير بعائد مرتفع يصل إلى 15%، بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وتفاصيل حساب توفير البنك الأهلي الكويتي - مصر ذات العائد المرتفع 15%، كما هو معلن على موقع البنك.

مميزات حساب التوفير من البنك الأهلي الكويتي ذات العائد 15%:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- سعر العائد على الحساب: يصل إلى 15%.

- دورية صرف العائد: يومي/ شهري.

- امكانيه دفع أقساط بطاقة الائتمان أو القرض تلقائياً.

- وثيقة تأمين شخصية ضد الحوادث مجانًا.

- إيداع وسحب النقد في أي وقت بدون عمولات أو رسوم.

- يحتسب العائد على الحد الأدنى لرصيد الحساب خلال الشهر فوق 5 آلاف جنيه.

قرار البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري، قرر في آخر اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.