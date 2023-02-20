إصابة شاب وموظف في حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، كما أصيب موظف بالاختناق وضيق التنفس، نتيجة استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من البوتاجاز داخل منزله في قرية المحرص بمركز ملوي.

إصابة موظف إثر تسرب غاز

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول إبراهيم محمد 40 عاما، موظف، مقيم بقرية المحرص في مركز ملوي، إلي المستشفي التخصصي مصابا باختناق وضيق في التنفس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من أسطوانة بوتاجاز داخل منزله.

سيارة تصدم شاب في سمالوط

كما تلقى مأمور مركز سمالوط غرب، إشارة من المستشفي النموذجي بوصول عبد الله صابر 19 عاما، تباع، مقيم في محافظة أسيوط، مصابا بغيبوبة تامة وجروح قطعية في الرأس وحالته العامة غير مستقرة.

وبانتقال رجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، وجاري تحديدها وضبط سائقها.