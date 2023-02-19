معلومات عن «سبيل الطوبجي» بدرب سعادة بعد افتتاحه.. أهالي المنطقة تكفلوا بترميمه

سبيل وكتاب عبد الباقي بن خير الدين، الشهير بـ«سبيل الطوبجي» أحد الآثار الإسلامية في عهد الدولة العثمانية في درب سعادة، افتتحه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم بالدرب الأحمر، في منطقة القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

معلومات عن «سبيل الطوبجي» في درب سعادة

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات حول سبيل وكتاب عبد الباقي بن خير الدين..

أنشأ السبيل الأمير عبد الباقي خير الدين الطوبجي سنة 1677، ويقع في حارة المنجلة المتفرعة من شارع السمري في درب سعادة بالدرب الأحمر.

توجد في واجهة السبيل نافذتان لماء الشرب ويعلوه كُتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة والقرآن الكريم.

يؤدي باب الدخول إلى دهليز لحجرة التسبيل وهي مستطيلة الشكل.

تشرف أحد نوافذ السبيل على حارة المنجلة ويجاوره فتحة تزويد الصهريج بالماء.

أعمال الترميم تمت بتمويل من أحد أهالي المنطقة

توجد لوحة مستطيلة من الرخام أعلى الواجهة الشمالية للسّبيل عليها معلومات حول المبني الأثري وتاريخ الإنشاء ونصه: «أنشأ هذا السبيل المبارك من فضل الله تعالى وعونه: العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الباقي بن خير الدين الطوبجي، سنة 1088هـ».

أعمال ترميم سبيل وكتاب عبد الباقي بن خير الدين، تمت بتمويل من أحد أهالي المنطقة، بحسب «وزيري».

جهود وزارة السياحة في ترميم الموقع الأثري

وثَّقت وزارة السياحة والآثار السبيل قبل البدء في أعمال ترميمه، والتي شملت الترميم المعماري والإنشائي بعلاج الجدران والحوائط واستبدال الأرضيات الحديثة ببلاطات من الحجر أو الرخام، وإزالة طبقات البياض الحديثة المضافة خلال فترات سابقة ومعالجة الأسقف وعزلها ضد مياه الأمطار واستكمال المفقود منها.

أعمال الترميم الدقيق عملت على إظهار ألوان سقف حجرة التسبيل وتقوية طبقات الألوان، وتنظيف أحجار الواجهة الرئيسية وإظهار الزخارف بها وتنظيف وتقوية العناصر المعدنية والخشبية من شبابيك وأبواب وغيرها من عناصر الأصول الأثرية، كما تم تطوير نظام الإضاءة.