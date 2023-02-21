«الإسكان» تعلن تخصيص 77 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 77 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمراني متكامل – مدارس – مخابز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية وسياحية وترفيهية).

وقال الجزار، في بيان صادر اليوم، إنه في مدينة القاهرة الجديدة تمّ تخصيص 16 قطعة أرض بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى إداري)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تمّ تخصيص قطعتي أرض بأنشطة (إداري – تجاري)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تمّ تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي – خدمات صناعية)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط طبي، وفي مدينة السادات تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (زراعي – تجارى إداري – صناعي)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتي أرض بأنشطة (إداري – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (محطة تموين بنزين وغاز طبيعي – تجاري إداري سكني)، وفي مدينة الشروق، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط (تجاري)، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (مركز خدمة وصيانة سيارات – مخبز – تجاري).

تخصيص 3 قطع أراضي بأنشطة متنوعة بالعلمين الجديدة

وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة حدائق أكتوبر، تمّ تخصيص قطعتي أرض بأنشطة (مخبز – تجاري)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بأنشطة (صناعي – تجاري)، وفي مدينة العلمين الجديدة، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (محطة خدمة وتموين سيارات – سكني تجاري إداري – عمراني متكامل)، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط (إداري)، وفى مدينة العبور الجديدة، تمّ تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إداري سكنى – طبي)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري سكني – طبي)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إداري سكني)، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تمّ تخصيص 13 قطعة أرض بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري سكني – مخبز)، وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة رشيد الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بنشاط (مدرسة).