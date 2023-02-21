إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة، جراء انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم في إحدى قرى مركز الفيوم، فيما اشتعلت النيران في المنزل، وسمع الأهالي دوى انفجار كبير.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، إلى مكان الانفجار لإخماد الحريق، ونقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار أسطوانة غاز في منزل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية اللاهون بدائرة المركز، وإصابة سكان المنزل.

إصابة 4 أشخاص جراء الانفجار

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ انفجار أسطوانة بوتاجاز فجأة داخل المنزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم أفراد الأسرة المقيمين بالمنزل، بإصابات متنوعة ومتعددة، بينما سيطرت الحماية المدنية على آثار الانفجار، وإتخذت اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال تمهيدًا لتحديد إصاباتهم وتشخيصها، ومن ثم تحويلهم إلى الأقسام اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانفجار، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.