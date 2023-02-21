السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لـ«مستريحين» اثنين في الفيوم

قضت محكمة جنح جزئي إطسا، برئاسة المستشار محمد ناجي عبد العظيم، بمعاقبة مستريحيّن اثنين، بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، لاستيلائهما على مبالغ مالية من عدة مواطنين بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه، بزعم تشغيلها في تجارة الأراضي والعقارات والأعلاف والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، وامتناعهما بعد ذلك عن سداد الأرباح.

وامتنع المتهمانن عن سداد الأرباح منذ 7 أشهر، مما اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضدهم، واتهامهما بالنصب عليهم، حيث تم القبض عليهما، وإحالتهما للمحاكمة.

توظيف الأموال في العقارات

تعود تفاصيل الواقعة إلى 10 فبراير الجاري، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد حضور 7 أشخاص إلى ديوان عام القسم، وإبلاغهم بتعرضهم للنصب من شخصين، وتجميعهم منهم مبالغ مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه منهم هم وآخرين، وتحرر المحضر 5 أحوال مركز إطسا لسنة 2023.

المتهمان نصبا على عدة أشخاص

وحرر 7 أشخاص من بين المجني عليهم، محاضر نصب ضد كل من «عبد التواب.ا.ع»، 50 سنة، ومقيم قرية جردو بدائرة مركز إطسا، و«محمد.س.ع»، 47 سنة، بعدما جمعا منهم وآخرين مبلغ وقدره 6 ملايين و935 ألف جنيه، حيث أوهموهم بمشروع كاذب، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم، ثم سددوا بعض الأرباح لمدة 3 أشهر وتوقفا عن السداد بعد ذلك، كما رفضا رد أصول المبالغ لأصحابها.

التحريات تؤكد صحة الواقعة

وأكدت تحريات المباحث التي تم إجرائها بمعرفة الملازم أول محمد إيهاب ثابت، قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهم، نظير توظيفها وتشغيلها في نشاط تجاري بتجارة العقارات، والأراضي الزراعية، والأعلاف، والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، ولم يسددوا بقية الأرباح، أو يردوا تلك المبالغ لأصحابها.

7 ضمن المجني عليهم تقدموا ببلاغات

وتقدّم 7 أشخاص يقيمون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن ضحايا المستريحين ببلاغات وهم مسعود عبد التواب رجب علي، ومحمد عبد التواب رجب علي، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم، ورمضان يوسف محمود يوسف، وعطية عبد الصمد خليل خليفة، ومحمد رمضان أحمد عبد التواب، ومحمد عبد الغني إبراهيم علي.

المتهمان تبادلا الإتهامات فيما بينهما

وتبادلا المتهمان الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، بينما إتهم "المتهم الثاني" محمد، "المتهم الأول" عبد التواب بالنصب عليه بعدما جعله يجمع مبالغ مالية من جيرانه بدعوى تشغيلها، فضلًا عن تحصيل مبلغ مالي ضخم منه، والنصب عليه وعلى جيرانه، مما جعله يرفع دعوى جنائية "إيصال أمانة" ضده، واعتدى كل منهما على الآخر داخل المحكمة، وتم اصطحابهما إلى مركز شرطة إطسا، وتحرير محضر ضرب حمل رقم 923 إداري إطسا "ضرب وسب وشتم"، لسنة 2023 لكل منهما.

إحالة المتهمين للمحكمة

وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين، ثم أحالتهم إلى محكمة جنح إطسا الجزئية التي أصدرت حكمها المتقدم.