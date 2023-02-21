بدء تنفيذ مشروع إنشاء موقف عمومي في كفر شكر بسعة 300 سيارة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدن كفر شكر وبنها لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى، وتفقد أعمال إنشاء بالوعات صرف الأمطار، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 25%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي المدينة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى 7 ملايين جنيه.

مجمع موقف سيارات عمومي لمدينة كفر شكر

كما وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مبان تابعة لمبنى الإدارة الزراعية، والصادر لها قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع مواقف سيارات عمومي لمدينة كفر شكر يستوعب 300 سيارة، ووجه المحافظ بعمل الدراسة المرورية اللازمة للمشروع لسرعه تنفيذه لحاجة المدينة إلى موقف سيارات بشكل حضاري لمنع المواقف العشوائية.

وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذهم بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية،

تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع

وشدد المحافظ على مسؤولي مديرية الإسكان بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن، حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال أربعة شهور.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال صيانة شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة ومراجعة بيارات وبالوعات الصرف الصحي في عدد من القرى من بينها قرية المنشاة الكبرى وأسنيت وطريق شرق الرياح التوفيقي بكفر شكر، إضافة إلى قرية جمجرة وقرية شبلنجة ومنية السباع بمركز بنها، وذلك بهدف الاطمئنان على سلامة شبكة الكهرباء لحماية المواطنين خصوصا في موسم سقوط الأمطار، إضافة إلى الاطمئنان على سلامة بالوعات الصرف للحماية من خطر سقوط المواطنين وخصوصا الأطفال.