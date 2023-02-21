محطات تطور العلاقات بين مصر وأوزبكستان.. بدأت منذ عام 1991

تشهد العلاقات بين مصر وأوزبكستان، تطورات في جميع المجالات، إذ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف بقصر الاتحادية، وشهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

وكانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان في 26 ديسمبر عام 1991، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التوقيع على البيان المشترك في هذا الشأن في 23 يناير 1992.

كما كانت مصر من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في طشقند عام 1993، بعد استقلال هذه الدولة الحديثة عقب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، بينما افتتحت أوزبكستان سفارتها في القاهرة عام 1995 وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

محطات العلاقات السياسية بين البلدين

9 يناير 2023

التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، مع باختيار سعيدوف القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكى الجديد، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة القادمة بين البلدين.

3 سبتمبر 2022

استقبل السفير «فلاديمير نوروف» القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر لدى أوزبكستان، قدمت السفيرة المصرية التهنئة بالذكرى الـ31 لاستقلال جمهورية أوزبكستان، وسلمته الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس «شوكت ميرضياييف» رئيس أوزبكستان، للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7 و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والتى عقدت فى مدينة شرم الشيخ.

31 أغسطس 2022

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف على الدور المحوري لمصر التي تعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء دورها المهم في قضية السلام بالشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف العلاقات بين مصر وأوزبكستان بأنها علاقات ودية تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وتشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأوزبكي أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الثنائي، وأكد أن مصر تعد شريكًا واعدًا لأوزبكستان وبوابة لدخول الأسواق في إفريقيا.

14 يوليو 2020

عقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوزبكستان، حيث ترأس المشاورات من الجانب المصري السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومن الجانب الأوزبكي نائب وزير الخارجية فرحات صديقوف.

وتناولت المباحثات استعراض سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والدواء والزراعة، وذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والتي يجب العمل على استثمارها للارتقاء بالعلاقات الى آفاق أرحب.

23 أبريل 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 542 لسنه 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وأوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018، وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوزبكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وإعفاء مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضى الدولة الأخرى بغرض الزيارة أو الإقامة لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول.

5 سبتمبر 2018

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لأوزبكستان، استقبله شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما في ذلك تكثيف المشاورات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية الأمنية في هذا الشأن، وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإسلامية لما فيه صالح شعوب تلك الدول.

كما أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقتى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استناداً لمبادئ عدم التدخل فى شئون الدول واحترام سيادتها على أراضيها وعدم التآمر.

واتفق الجانبان أهمية التوصل إلى القضية الرئيسية للعالم الإسلامى وهي القضية الفلسطينية، وفقاً لحل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.