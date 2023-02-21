إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «المنصورة- دمياط»

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المنصورة– دمياط» بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ووقع الحادث على الطريق السريع أمام قرية الصبرية التابعة لمركز شربين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى شربين المركزي.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

وقال مصدر طبي في مديرية الصحة بالدقهلية، إن مستشفى شربين المركزي استقبل 10 مصابين، وهم خالد مجدي، من كفر سعد، 20 عاما، مصاب بما بعد الارتجاج، وعبد الرازق عريض عبد الرازق، من البحيرة، 40 عامًا، مصاب بنزيف في الصدر، وسماح أحمد محمد، 43 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد طاهر أحمد، 22 عامًا، من مدينة دمياط، وطارق عماد محمد عطية عامل، 23 عاما، مصاب بكدمة في القدم اليسرى.

كما أصيب إبراهيم عبد الفتاح ابراهيم، خراط، 30 عاما، مصاب بكدمة في الكتف الأيمن، وزينب أحمد محمد، من الزقازيق، ربة منزل، 43 عاما، مصابة بكسر في الضلوع، وفاروق محمد عماد، ميت غمر، 23 عاما، بكدمة بالقدم اليسرى، وفتحي محمد فتحي 24 عاما، بجروح سطحية بالساعد الأيسر والكوع الأيمن، ومروة السيد شلبي، من الزقازيق، 30 عاما، وجاري عرضها على الأشعة.

انقلاب سيارة ميكروباص

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من قسم شرطة شربين بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق شربين، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص «ط د ل 6973»، محملة بالركاب على الطريق السريع بين دمياط والمنصورة أمام قرية الصبرية بمركز شربين، وإصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي.