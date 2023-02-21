مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بقنا

لقي شخص مصرعه مساء اليوم، بينما أصيب آخر في حادث انقلاب تروسيكل بترعة الشيخية بمركز فقط جنوب قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط تروسيكل في الترعة

تلقى مرفق إسعاف قنا من غرفة العمليات بمحافظة قنا إخطارا بانقلاب تروسكل في ترعة الشيخية بمركز فقط، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومعها سيارة من مرفق إسعاف قنا، بانتقال لموقع الحادث.

انتشال جثة شاب من الترعة بقنا

وتبين من الفحص انقلاب تروسيكل في ترعة الشيخية بمركز قفط، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة شخص بحروح، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة والمصاب ونقلهما لمستشفى فقط التعليمي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.