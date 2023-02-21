مصرع طفلين من عائلة واحدة في بلاعة صرف صحي بكفر الشيخ

لقي طفلين أبناء عم مصرعهما داخل بلاعة صرف صحي بقرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سيرهم أمام منزلهم، وجرى نقل الجثمانين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى البرلس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفلين ببلاعة صرف صحي

وكان مأمور مركز شرطة بلطيم قد تلقي بلاغاً من الأهالي يفيد بسقوط طفلين أبناء عم، وهما إبراهيم أحمد، عامين، وتمارا محمد، 4 سنوات مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما في بلاعة صرف صحي بقرية الشهابية، التابعة لمركز بلطيم، بكفر الشيخ، أثناء سيرهم أمام بيتهم بالقرية، وتم انتشال الجثمانين ونقلهم لمشرحة مستشفى البرلس.

إخطار جهات التحقيق

جاري تحرير محضر بتلك بالواقعة، والعرض على جهات التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتصريح بدفنهما.