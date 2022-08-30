بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان في حادثين متفرقين بقنا

شهدت محافظة قنا، مساء اليوم، مصرع 4 أشخاص في حادثين متفرقين في مركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وجرى تحرير المحضر اللازم بكل واقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفلين غرقا في قنا

جاء الحادث الأول، في قرية نجع الجامع بمركز دشنا شمال محافظة قنا، حيث لقي طفلان أشقاء مصرعهما، مساء اليوم، غرقا داخل ترعة بنجع الجامع بقرية السمطا قبلي بدائرة المركز.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بمصرع طفلين غرقا داخل ترعة بقرية السمطا بمركز دشنا، وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «أحمد عرفات أحمد»، 10 أعوام، وشقيقته «إيمان»، 12 عاما، داخل ترعة أمام منزلهما في نجع الجامع بقرية السمطا.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، تحت تصرف جهة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخصين في انهيار ترابي بقنا

وفي الحادث الثاني، لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار ترابي في إحدى الترع بقرية المراشدة.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع أب وابنه، إثر انهيار ترابي في ترعة بقرية المراشدة في الوقف، وبالفحص تبين مصرع «شوري. ك»، 60 عاما، وابنه «أحمد»، 14 عاما، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى مستشفى الوقف.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.