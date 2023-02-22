مسار أتوبيسات «أجياد» للعاصمة الإدارية الجديدة.. التذكرة بـ20 جنيهًا

كشفت وزارة النقل، عن مسار باصات شركة أجياد للعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية اعتبارًا من أول مارس المقبل، وذلك ضمن مجموعة من الشركات التي وفرت أتوبيسات وباصات لنقل الموظفين، إذ توفر 117 ميني باص.

تفاصيل مسار باصات شركة أجياد للعاصمة الإدارية الجديدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي في إطار دورها الخدمي، مسار باصات شركة أجياد للعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تقرير من وزارة النقل:

السيدة زينب

موقف أبوالريش والسيدة زينب والسيدة عائشة وطريق النصر ونادي السكة وميدان رابعة وشارع مصطفى النحاس والتبة والحي العاشر وزهراء مدينة نصر والتسعين، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

عابدين

ميدان عابدين ومديان التحرير ورمسيس وعباسية والخليفة الأأمون وروكسي وشارع الأهرام والسبع عمارات والكيلو 4.5 والهجانة والتسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

قصر النيل

التحرير ورمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومصطفى النحاس والعاشر، وزهراء مدينة نصر والتسعين الشمالي والدائري الأوسطي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

الوراق

موقف أتوبيس الوراق وكوبر الساحل، وترعة الإسماعيلية والسواح وروكسي وكلية البنات والسبع عمالرات وأول عباس والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 24 جنيهًا.

إمبابة

موقف أتوبيس إمبابة والكيت كات والزمالك وعبدالمنعم رياض ورمسيس وصلاح سالم ومكرم عبيد والتبة والحي العاشر وزهراء مدينة نصر وطريق العين السخنة والدائري، وسعر التذكرة 24 جنيهًا.

بولاق الدكرور

موقف أتوبيس بولاق الدكرور وجامعة الدول العربية والزمالك وعبدالمنعم رياض ورمسيس والعباسية ونادي السكة والتسعين الشمالي والدائري الأوسطي، وسعر التذكرة 24 جنيهًا.

العجوزة

العجوزة وكوبري أكتوبر وعبدالمنعم رياض ورمسيس والعباسية ونادي السكة وطريق السويس والدائري الإقليمي العاصمة الإدارية الجديدة، وسعر التذكرة 24 جنيهًا.

مدينة نصر

العباسية ونادي السكة ورابعة ومصطفى النحاس والحي الثامن والميثاق والحي العاشر وزهراء مدينة نصر والتسعين الشمالي والدائري الأوسطي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

الزاوية الحمراء

مدينة النور والزاوية الحمراء وحدائق القبة وإسماعيل الفنتجري ونادي السكة وطريق النصر والحي السابع والحي العاشر زهراء مدينة نصر والتسعين الشمالي والدائري الأوسي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

حدائق القبة

حدائق القبة والمطرية وجسر السويس وألف مسكن والحجاز والنزهة والسبع عمارات وأول عباس والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

الساحل

المبيضة ودوران شبر وموقف عبود والسواح وابن الحكم والسبع عمرات ومكرم عبيد والتبة والحي العاشر وزهراء مدينة نصر وريق العين السخنة والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

شبرا مصر

أحمد حلمي ورمسيس والخليفة المأمون وروكسي وأبو بكر الصديق والسبع عمارات وعباس العقاد والحي العاشر ظهراء مدينة نصر وطريق العين السخنة والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

الأزبكية

ميدان رمسيس العباسية وصلاح سالم والطيران وطريق النصرلا وعباس العقاد وأحمد الزمر الميثان والحي العاشر زهرالء مدينة نصر وطريق العين السخنة والدائري الإقليم، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.