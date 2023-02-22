محطة «مياه الفسطاط» تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة

اعلنت شركة مياه القاهرة اجتيازمحطة مياه الفسطاط التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM لضمان استمرار تقديم افضل خدمة للمواطن

المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية على اهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة وتطبيق احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم لاستمرارية المحافظة على كافة الإجراءات وتعليمات التشغيل المطابقة لمعايير التنمية الفنية المستدامة TSM.

تحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة

قال الشيمى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

تطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية

واكد أن محطة مياه الفسطاط قد اجتازت جميع المراجعات النهائية لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

محطة مياه الفسطاط الخدمة تم تشغيلها عام 1989

واشار الي أن محطة مياه الفسطاط تبلغ مساحتها الإجمالية 239400 متر مربع تقريبا ، بمتوسط كمية مياه منتجة 1080000 متر مكعب/يوم ،وتخدم مناطق "دار السلام وجزء من المعادى - وجزء من المعادى - البساتين - حدائق المعادى - عزبة خير الله - جزء من الدرب الاحمر - الجمالية - الاستثمار - مدينة المعراج - عباد الرحمن - مدينة نصر الحى العاشر - زهراء المعادى - زهراء مدينة نصر - المقطم - مصر القديمة" ، وتخدم شبكات محطة مياه الفسطاط 2ونصف مليون نسمة، وتتكون المحطة من أربعة مراحل تشغيل تعد كل مرحلة محطة مستقلة ، وقد دخلت محطة مياه الفسطاط الخدمة وتم تشغيلها عام 1989م.