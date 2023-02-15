رابط نتيجة اختبارات وظيفة محاسب في شركة مياه الشرب 2022

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة «محاسب» طبقا لإعلان الشركة رقم 5 لسنة 2022 ويمكن الاطلاع عليها من هنــــا.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة «محاسب» 2022

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الشروط التي يجب توفرها للمتقدمين لشغل الوظيفة وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022 كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بتقدير عام تراكمي جيد جدا على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا في أول شهر يوليو 2022.

- أن يكون مقيمًا بمدينة القاهرة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة، أو أعلى منها بالنسبة للذكور.

ـ أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

تفاصيل إعلان مواعيد الاختبارات والنتائج للمتقدمين

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن مواعيد الاختبارات والنتائج على الموقع الإلكتروني للشركة وبلوحة الإعلانات في مقر الشركة الكائن في 42 شارع رمسيس - الأزبكية - القاهرة - أمام مسجد الفتح.

وجرى تسليم رغبات التقديم للوظيفة باليد، في نادي مياه القاهرة، مع إرفاق المستندات التالية: صورة «شهادة المؤهل الدراسي - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية» وأصل صحيفة حالة جنائية حديثة.