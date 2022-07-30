القابضة للمياه: نسعى لتأهيل المحطات للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي وادي النطرون

وأشار المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اليوم، إلى الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي وادي النطرون، مشيرا إلى أن محطة معالجة صرف صحي وادي النطرون تبلغ طاقتها التصميمية 20000 متر مكعب/يوميا وطاقة فعلية 6000 متر مكعب/يوميا.

التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في البيان، إن محطة معالجة وادي النطرون شهدت اختبارات الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهي التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

تطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة على شهادة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M تماشياً مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.