مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الزلزال الأخير أثر على عموم المناطق السورية

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الزلزال الأخير أثر على عموم المناطق السورية سواء في دمشق أو ريف حماة أو حلب، والجميع أمضى ليلته خارج منزله خوفا من حدوث هزة أرضية ارتدادية تتبع الهزة الأرضية التي حدثت.

البعض افترش الطرقات والحدائق

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «البعض افترش الطرقات والحدائق أو قضوا ليلتهم في سياراته، باعتبار أن الكثير من المباني في حلب واللاذقية بالأساس متصدعه نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد منذ أسبوعين، وخوفا من هزة أخرى قد تضرب المباني».

وتابع: «التحذيرات التي جاءت من أكثر من مصدر وخصوصا العالم الهولندي بأن الزلازل سوف تضرب أحد أيام 20 إلى 24 من الشهر الجاري، وسبب ذلك رعبا لدى المواطنين، فالجميع في سوريا قلق من هذا الأمر، وكذلك التصريح الرسمي من مدير المركز الوطني السوري للزلازل، وحذر ونصح من يسكنون في الطوابق العليا بأخذ الحيطة والحذر، لذلك فزع المواطنين جاء من هذه التصريحات وما رأوه في الزلزال السابق».