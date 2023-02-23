«كهرباء التحرير» تحذر المشتركين من 4 مخالفات.. أحدها عدم المحافظة على العدادات

كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مخالفات إذا ارتكبها المشترك تؤدي إلى مخالفات بشروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التابع لها، كالتالي:

المخالفة الأولى

استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه، الوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

المخالفة الثانية

منع مندوب الشركة من إجراء أعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة

في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد، حينها يسدد المنتفع نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خللا في عداد الكهرباء يجرى إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك، طبقا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

المخالفة الرابعة

زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.

فسخ التعاقد وقطع التيار عن أي مشترك يحصل على التيار دون عداد

وحذرت الضبطىة القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، في المنشور، من خطورة التوصيلات العشوائية من صناديق توزيع الكهرباء أو كوفريهات تغذية المنازل؛ إذ تشكل خطورة شديدة على الأطفال أو القائمين بعمل تلك التوصيلات، علاوة على إهدار الطاقة الكهربائية، ما يؤثر سلبا على شبكة الكهرباء، وجودة الخدمة المقدمة للجمهور، مطالبة المواطنين بعدم الوقوع في هذه المخالفة، حتى لا يتعرضوا لتطبيق أحكام القانون، من خلال الحملات اليومية التي تجريها مباحث الكهرباء، وتحرير محاضر لأية توصيلات عشوائية من صناديق الكهرباء وتغريم أصحاب العقارات الذين يسمحون بالتوصيل من الكوفريهات المغذية لمنازلهم، مؤكدة أنه سيجرى فسخ التعاقد وقطع التيار عن أي مشترك يحصل على التيار دون عداد، أو يصنع وصلات غير قانونية خارج العداد.