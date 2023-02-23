إصدار جديد لتطبيق «الأهلي نت».. تعرف على المزايا وطريقة التسجيل

طرح البنك الأهلي المصري إصدار جديد لتطبيق «الأهلي نت» للأفراد، ويمكن تحميله من خلال «جوجل بلاي أو أبل ستور حسب»، نظام تشغيل الهاتف الذكي، ويتضمن التطبيق الجديد تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت التي تتيح للعميل إتمام معاملاته المصرفية بسهولة.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، يتيح البنك الأهلي المصري من خلال خدمة الأهلي نت، الاشتراك الذاتي عبر الهاتف للعملاء من الأفراد، وتفعيل تطبيق رموز الأمان «Soft Token» للعملاء من الأفراد، واستخدام المصادقة البيومترية «Face ID – Touch ID» لتسجيل الدخول.

إصدار جديد لتطبيق الأهلي نت

ويمكن من خلال «الأهلي نت»، للأفراد تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب، وأيضا تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي، أو سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب.

كما يوفر الأهلي نت الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من حساب أو بطاقة مدفوعة مقدما إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل، وخدمة التحويلات المتعددة «Multiple Transfer» والتي تتيح إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل «داخلي/ محلي» في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

وتوجد خدمة التحويل لمرة واحدة بدون إضافة مستفيد، وطلب استعلام ائتماني «I-Score» وتحميله بصيغة PDF، وشرح البنك الأهلي المصري طريقة التعامل مع التطبيق من خلال تسجيل الدخول على الإصدار الجديد باستخدام نفس الكود المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

طريقة استخدام الأهلي نت

كما يجب على العميل حذف الإصدار القديم لتطبيق خدمة الأهلي نت والعمل على تحميل الإصدار الجديد من خلال متجر التطبيقات الخاص بالعميل حسب نظام التشغيل.